Передвижная выставка «Мурман – берег надежды» начинает работу в Никеле

31 мая в Историко-краеведческом музее Печенгского района начинает свою работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман – берег надежды».

Выставка основана на исследованиях истории колонизации, средств массовой информации середины XIX – начала XXI вв., семейных историях колонистов.

Мурманский берег, Мурман – северное побережье Кольского полуострова, был хорошо известен жителям севера России, Норвегии и Финляндии. С 1860-х гг. для многих из них Мурман стал «Берегом надежды». Русские власти хотели заселить пограничное побережье, и, чтобы привлечь и поддержать переселенцев-колонистов, готовы были предоставить им разнообразные льготы и привилегии. Одни надеялись на лучшую жизнь, другие хотели попробовать что-то новое. Открытые границы позволяли им переселяться дальше, на восток.

Северяне, решившие посетить выставку, узнают о переселении, жизни и работе, а также контактах через границы. Кроме того, данная экспозиция - это рассказ о судьбах семей после революции и Второй мировой войны, о жизни после войны и после открытия границ в 1990-х гг.

Долгие десятилетия память о мурманских колонистах сохраняли лишь их семьи, часто разделенные границами. Только в 1990-х гг., когда границы между странами были вновь открыты и многие из потомков колонистов норвежского и финского происхождения вернулись на родину, была заново открыта и эта страница нашей общей истории

Выставка работает до 1 июля 2018 года. Приём посетителей: вторник-суббота - с 11.00 до 17.00.