Передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея познакомит жителей Ковдора и Мончегорска с историей и развитием моногородов Кольского Заполярья

Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «История становления и развития моногородов Мурманской области» в краеведческих музеях г. Ковдора и г. Мончегорска.

В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны.

15 ноября выставка начнёт работу в Ковдорском районном краеведческом музее и будет работать до 30 ноября.

16 ноября в 15.00 выставка откроется в Музее истории города Мончегорска. Увидеть экспонаты выставки все желающие смогут до 14 декабря.