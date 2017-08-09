Передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова» начинает работу в Музее истории города Мончегорска

9 августа в 12.00 в Музее истории города Мончегорска начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают на территории четырех северных государств - Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.

На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов.

Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.

Выставка работает до 3 сентября 2017 года.