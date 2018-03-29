Передвижная выставка научной библиотеки «Книги.Время.Люди» объединила детей и взрослых Ловозерского района

27 марта в Ловозерской межпоселенческой библиотеке вниманию жителей Ловозерского района была представлена передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области», посвященная празднованию 80-летнего юбилея Мурманской области и 80-летию со дня образования Мурманской областной научной библиотеки.

Большой интерес участников мероприятия вызвали книги известных ученых и путешественников XVIII - XIX вв. Н.Я. Озерецковского, С.В. Максимова, Н.Н. Харузина, в которых описывается жизнь лопарей, коренного населения Кольского Севера. Специалисты библиотеки ответили на многочисленные вопросы об истории написания и бытования уникальных редких книг, выпущенных до 1917 года - старопечатных изданий, первой прижизненной публикации «Конька-горбунка» П. П. Ершова (1834), «блокадной» книги с дарственной надписью, датированной февралем 1942 года.

Жителям Ловозерского района были представлены издания об изучении и освоении Кольского Севера и Арктики, размещенные в электронной библиотеке «Кольский Север» - цифровом информационном ресурсе Мурманской областной научной библиотеки.

Посетителями передвижной выставки была отмечена широкая доступность цифровых коллекций электронной библиотеки «Кольский Север», их высокая востребованность в образовательных проектах региона.

Большой интерес вызвали периодические издания 1920-1930-х гг. – «Вестник Мурманской железной дороги», «Вестник Мурмана», «Карело-Мурманский край».

Слушатели с интересом знакомились с книгами издательства «Paulsen», состоящими из переизданных после снятия грифа «секретно» дневников известных полярников, исследований современных историков: «Папанинская четверка: взлеты и падения» Юрия Бурлакова, «Враги народа» за Полярным кругом» Сергея Ларькова и другими.

Книги для детей издательства «Paulsen», представленные на выставке, популярно рассказывают детям об истории освоения Арктики, издания будут полезны педагогам и библиотекарям.

В работе областной передвижной выставки приняли участие жители Ловозера, Ревды, Краснощелья - педагоги, библиотекари, работники культуры, учащиеся, читатели библиотеки.

Среди посетителей выставки были учащиеся «Школы юного журналиста» Ловозерского Центра развития досуга и культуры. Они сняли репортаж о выставке, с большим интересом рассматривали раритетные издания, задавали вопросы специалистам Мурманской областной научной библиотеки.