Передвижная выставка о деревянном зодчестве отправилась в путешествие по Мурманской области

22 января в историко-краеведческом музее города Полярного открылась передвижная выставка «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере». На ней представлены различные изображения северных храмов XIX века и начала ХХ века.

Это старые фотографии, рисунки, чертежи проектов храма Св. Бориса и Глеба у реки Паз, уникальных церквей Варзуги, Колы, Кандалакши и Ковды ХVII-XVIII веков, а также церковных зданий XIX-XX века, соединивших в себе черты типовых проектов деревянных храмов с особенностями привнесенными в них местными мастерами. Всего более 150 изображений. Значительная часть из них будет экспонироваться впервые.

Выставка подготовлена Мурманской митрополией и впервые была показана в Мурманской областной филармонии в период Феодоритовских чтений осенью 2019 года.

В её создании так же приняли участие Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. Щусева, Мурманский областной краеведческий музей, Государственный архив Мурманской области, Архангельский краеведческий музей, Государственный архив Архангельской области, Российский государственный военно-исторический архив и ряд других организаций.

Выставка будет работать в Полярном до 16 февраля, а затем переедет в соседнее Гаджиево. Далее её смогут увидеть жители Апатит, Ловозера, Оленегорска, Умбы, Колы, Полярных Зорей, Североморска и др. городов, сообщил Павел Кондратьев, пресс-секретарь Митрополита Мурманского и Мончегорского - начальник информационного управления Мурманской епархии.