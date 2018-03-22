Передвижная выставка областной научной библиотеки «Книги. Время. Люди» откроется в Оленегорске

22 марта в Оленегорской центральной городской библиотеке состоится открытие передвижной выставки «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области».

Передвижная выставка организована и проводится в связи с празднованием в 2018 году как 80-летнего юбилея Мурманской области, так и 80-летия со дня образования Мурманской научной библиотеки.

В рамках работы передвижной выставки «Книги. Время. Люди» жителям городов и сел Мурманской области будет представлена уникальная возможность познакомиться с ценными и редкими изданиями из фондов крупнейшей библиотеки области, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера.

Выставка будет сопровождаться обзорами изданий и электронными презентациями по темам: «Свидетели времени» (уникальные редкие книги, в том числе из личных библиотек представителей известных дворянских родов императорской России, деятелей науки и культуры XIX - XX вв., оставивших заметный след в истории нашей страны и нашего края); «Мурман и освоение Арктики» (издания из коллекции полярного исследователя А. И. Минеева; издания Главсевморпути; новые издания по освоению Северного морского пути и роли Мурмана в освоении Арктики).

Жители области познакомятся также с новыми коллекциями электронной библиотеки «Кольский Север», размещенной на сайте Мурманской областной научной библиотеки.