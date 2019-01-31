Передвижная выставка «Охотники каменного века» откроется в Умбе

С 1 февраля по 20 марта в умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века». Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края.

График работы: