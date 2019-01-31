Передвижная выставка «Притяжение Севера» откроется в Умбе

В Умбе с 1 февраля по 20 марта в Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.