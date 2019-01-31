Мурманская область. Арктика31.01.19 11:00
Передвижная выставка «Притяжение Севера» откроется в Умбе
В Умбе с 1 февраля по 20 марта в Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.
Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.
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Последние комментарии
Юрий
30.01.19 22:33
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Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
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