Передвижная выставка «Притяжение Севера» открывается в Мончегорске

4 июля в Музее истории города Мончегорска начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Главной целью выставки является наглядный рассказ о наиболее значимых аспектах становления и развития Мурманской области, в котором нашли отражение её история и современность.

Посетителям будут представлены информационные планшеты, посвящённые особенностям географии Мурманской области, её туристического потенциала, геологии, растительного и животного мира, национального состава и пр. Отдельное внимание уделено представителям национальных меньшинств – саамскому и поморскому населению, их традициям. Помимо этого, материалы выставки акцентируют внимание на ключевом значении Мурманской области в рамках стратегического развития Арктического региона.

Выставка работает до 26 июля.