Передвижная выставка «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» открывается в Мончегорске

С 15 октября в Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье».

На выставке представлены фотографии и документы, свидетельствующие о суровых военных буднях Мурманска. Это ожесточенные воздушные бои, кипевшие над городом в 1941-1944 гг., вражеские авианалёты, пиком которых стала бомбежка лета 1942 г., разрушившая город, и круглосуточная работа мурманских предприятий во имя Победы.

Экспонаты рассказывают о героическом труде портовиков, даже во время налетов вражеской авиации разгружавших союзные транспорты, промысле рыбаков тралового флота, который велся в районах боевых действий, под постоянной угрозой нападения врага, и неустанной работе тружеников судоверфи и рыбокомбината, порой сутками, не выходивших из цехов. Эта выставка о стойкости, героизме и мужестве мурманчан во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Выставка будет работать до 10 ноября со вторника по воскресенье - с 12.00 до 18.00.