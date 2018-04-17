Передвижная выставка «Заполярный рубеж»
17 апреля в Музее истории города Кандалакша (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40) начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж».
Временная экспозиция посвящена 70-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлены редкие фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья, представлены все рода войск, принимавшие участие в обороне края.
Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников», «Октябрь 1944 Петсамо-Киркенесская наступательная операция».
Выставка работает до 31 мая.
Режим работы музея:
вт.- сб. 10:00-18:00
вс., пн. выходной
обед 14:00-14:48