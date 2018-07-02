Передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея открываются в Ковдоре

3 июля в Ковдорском районном краеведческом музее начнет работу передвижная выставка «Мурманская область: история и современность» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Выставка, приуроченная к 80-летнему юбилею Мурманской области, расскажет об истории становления нашего региона, образованного Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1938 года. Посетители смогут не только познакомиться с историей каждого района Мурманской области, но и узнать о его жизни сегодня. На выставке будут экспонироваться фотографии Якова Лейценгера, Льва Федосеева, Александра Глухова, Евгения Халдея и других известных авторов. На выставке можно будет познакомиться с картой 1930-х годов, на которой территория современной Мурманской области находилась в составе Республики Карелии и Ленинградской области.

В этот же день в Ковдорском районном краеведческом музее начнет работу еще одна передвижная выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея – «Становление рыбной промышленности на Мурмане».

На выставке представлены документы и фотографии, рассказывающие о деятельности Мурманской научно-промысловой экспедиции (1899-1908 гг.). В конце ХIХ века в рыбопромысловом плане Баренцево море представляло собой «белое пятно». Долгое время это море практически не изучалось, так как существовала официальная точка зрения о биологической бедности холодных морских вод и бесперспективности какого-либо развития региона. По результатам экспедиции было доказано, что Баренцево море богато рыбой и здесь можно вести успешный траловый промысел. Николай Книпович создал новое научное направление, промысловую океанографию и первую схему постоянных поверхностных течений Баренцева моря. Он проделал очень большую работу по изучению ихтиофауны и впоследствии создал первый определитель рыб Баренцева моря.

Выставка рассказывает о зарождении, становлении и развитии крупнейшего в стране рыбопромыслового предприятия, с которого начиналось отечественное промышленное рыболовство. Траловый флот стал прародителем целого ряда предприятий рыбной промышленности Севера. Он дал жизнь Мурманской судоверфи, рыбокомбинату, рыбному порту, фабрике орудий лова, от него ведут начало «Мурмансельдь», «Севрыбхолодфлот», совхоз «Арктика».

Выставки работают до 3 октября.