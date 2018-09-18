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Мурманская область. Арктика18.09.18 08:40

Передвижные выставки откроются в музее Полярного

19 сентября в Городском историко-краеведческом музее Полярного откроются сразу две передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж». Первая посвящена освобождению Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, а вторая – легендарному судну «Барк «Седов».

На выставке «Заполярный рубеж» представлены редкие фотографии и документы, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья. На снимках запечатлены все роды войск, которые принимали участие в обороне края. Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников», «Октябрь 1944 Петсамо-Киркенесская наступательная операция».

На выставке «Барк «Седов» представлены фотографии, сделанные во время учебных рейсов 2005, 2012, 2013 и 2014 гг. Авторы снимков – мурманчане, протоиерей Андрей Разинков и протоиерей Геннадий Буздуган.

«Седов» ходит под флагом Российской Федерации более 70 лет и является самым большим парусником в мире. Впервые был спущен на воду в марте 1921 года, в первый рейс вышел 1 сентября того же года. Первоначальное название барка – «Магдалена Виннен» – было дано в честь супруги заказчика и первого владельца судна – Фридриха Адольфа Виннена. Судно использовалось для транспортировки промышленных товаров, чаще всего – в порты Южной Америки и Австралии.

В 1936 году парусник был продан фирме «Норддойчен Ллойд» и назван именем моряка торгового флота – коммодора Николауса Йонсона. Новые владельцы судна переоборудовали его в учебный парусник.

С началом Второй мировой войны судно было зачислено в состав вспомогательного флота и использовалось для перевозки военных грузов под буксиром.

В январе 1946 года, вскоре после передачи судна СССР как стране-победителю в соответствии с решением Потсдамской конференции, ему было присвоено имя прославленного русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

С июня 1991 года по апрель 2017 года Мурманск являлся портом приписки четырехмачтового судна. После передачи барка в оперативное управление Калининградского государственного технического университета новым портом приписки стал Калининград.

Выставки будут работаеть до 10 октября.

 

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