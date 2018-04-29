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Мурманская область. Арктика29.04.18 08:18

Передвижные выставки «Памятники военной истории» приедут в Полярный и Мончегорск

3 мая в 11.00 начнет работу передвижная выставка «Памятники военной истории» (г. Полярный, ул. Моисеева, д. 3, Городской историко-краеведческий музей г. Полярный).

4 мая в 10.30 передвижная выставка «Памятники военной истории» продолжит работу в г. Мончегорске (г. Мончегорск, ул. Царевского, д. 2, Музей истории города Мончегорска).

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. занимает особое место в истории Кольского края. Именно здесь, на правом фланге советско-германского фронта, противник был остановлен уже к сентябрю 1941 года. Планы гитлеровского командования были сорваны, что дало возможность на протяжении всей войны использовать Русский Север для осуществления стратегических союзных перевозок.

Посетители увидят фотографии монументальных памятников, которые находятся на братских могилах советских воинов, павших в боях на основных направлениях боевых действий – Мурманском и Кандалакшском.

Особую роль в боях на Севере сыграл Северный флот. Не случайно первые памятники, увековечившие подвиг защитников Заполярья, появились во флотской столице – Полярном. Памятник погибшим подводникам стал первым монументальным произведением Льва Ефимовича Кербеля, впоследствии одного из известнейших скульпторов-монументалистов. Символично, что последнее творение Льва Ефимовича – мемориал «Морская душа» был открыт в 2003 году также в Полярном.

К 30-й годовщине Петсамо-Киркенесской операции, обеспечившей окончание боевых действий на крайнем Севере, в Мурманске было открыто несколько памятников, посвящённых подвигу воинов, моряков, тружеников тыла, союзников. Один из них – уникальный мемориал Защитникам Советского Заполярья на Зелёном Мысе – стал символом мужества и стойкости людей, принесших победу на Кольскую землю.

На выставке, подготовленной по материалам Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, представлены фотографии наиболее известных памятников Мурманской области, увековечивших подвиг защитников Кольской земли в годы Великой Отечественной войны.

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