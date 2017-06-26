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Мурманская область. Арктика26.06.17 15:44

Переезжают и объединяют – идёт реорганизация в областной стоматологической клинике

Кадровый дефицит среди мурманских стоматологов решили исправлять объединением. Уже с осени этого года вместо разрозненных кабинетов по разным частям города в поликлиниках они будут работать в мурманской областной стоматологической клинике на улице Буркова и её филиале на просп. Героев-североморцев.

- Ни один медицинский работник не будет уволен,  - заверяет Эмма Толмачева, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники. - На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что в стоматологии региона большой дефицит кадров, большая конкуренция. Рациональное распределение кадров – это будет более правильно и удобно для пациентов,  особенно летом, когда  мы попадаем в ситуацию, когда врачи одновременно уходят в отпуск в разных учреждениях.

Чтобы не допустить ситуаций, когда в сезон отпусков в Мурманске нет ни одного врача, руководить всеми стоматологами будет областная поликлиника. Первые шаги оптимизации уже сделаны – стоматологическое отделение из поликлиники на ул.Лобова до октября переедет в помещение филиала на просп. Героев-североморцев, 56.

Медикам уже рассказали о грядущих изменениях, им дали время подумать, ознакомившись с новыми условиями труда. В зарплате из-за реорганизации потерять они не должны, а вот работать будут на хорошем оборудовании.

- Если здесь стоматология занимает три небольших кабинета, не соответствующих нормам, то там вы увидите хорошо оборудованные и готовые к работе кабинеты, - рассказывает Сергей Агеев, главный врач поликлиники № 1 г.Мурманска. - Если у нас оборудование выработало свой ресурс, то там новое современное импортное оборудование. Кабинеты огромные, соответствующие требованиям СанПина.

Освободившиеся кабинеты на ул.Лобова отдадут для приёма узких специалистов. Сейчас в одном помещении ведут приём и акушер, и гинеколог, и дерматолог. Часть площадей уйдёт под дневной стационар.

Переезд стоматологов поддерживают не все жители Росты. Конечно, никому не нравится, что для оказания медицинской помощи придётся ехать дальше, но в Министерстве здравоохранения Мурманской области отмечают, что реорганизация сделает услуги врачей более доступными. Медиков станет больше и в поликлинике смогут перераспределять потоки пациентов.

- Само по себе объединение для пациентов никак не должно сказаться, - говорит Александр Можаев, врач  - стоматолог-хирург областной стоматологии. - Докторов никуда не девают, просто меняются организационные моменты.

В планах областной поликлиники и открытие  в октябре круглосуточного стоматологического кабинета. Работать он будет на просп.Героев-Североморцев, 56.

 

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