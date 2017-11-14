Переговоры по принадлежности шельфа Арктики могут растянуться на годы

Научные дискуссии с представителями Канады, Дании, США и Норвегии по вопросу принадлежности подводных тектонических структур Северного Ледовитого океана к Арктическому шельфу стартуют в 2018 году, сообщил замдиректора по геологическому направлению Института океанологии им. Ширшова РАН Леопольд Лобковский.

«Надо будет проводить консультации, согласовывать нашу заявку с учётом общих проблем, связанных с примыканием хребтов Ломоносова и Альфа-Менделеева к различным континентальным окраинам Арктического океана. Начало консультаций планируется на следующий год», – сказал Лобковский, передает РИА «Новости».

По его словам, такие переговоры могут растянуться на годы, к тому же в настоящее время они осложняются санкциями.

В марте министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что Россия не планирует менять свою заявку в комиссию ООН на расширение Арктического шельфа, несмотря на решение Дании претендовать на те же участки.

Международно-правовой статус арктических пространств уже долгое время является предметом спора, главным образом между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией.