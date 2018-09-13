Переходим на дешевеющие морковь, репчатый лук и картофель

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 4 по 10 сентября текущего года зафиксировано снижение цен на морковь (на 7,1%), репчатый лук (на 6,2), картофель (на 5,8), свежую белокочанную капусту (на 4,8), яблоки (на 4,0), гречневую крупу (на 0,9), сахарный песок (на 0,5%).

Увеличение цен отмечено на свинину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 2,6% и 0,8%), шлифованный рис (на 0,6), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.