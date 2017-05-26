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Мурманская область. Арктика26.05.17 08:05

Перекуём мечи на орала, или Полярнинский ДОФ превратится в ТРЦ

Впервые в одном из городов большого ЗАТО планируется реализовать необычный инвест-проект – законсервированный полярнинский Дом офицеров получил шанс превратиться в новейший торгово-развлекательный центр с 3D кинотеатром, рестораном и детской игровой зоной

Конечно, муниципальные власти не собираются прямо реализовывать высказывание пророка Исаии, который говорил, что наступит время, когда народы «перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Но рационально использовать наследие СССР на нужды тех же военных и их семей необходимо. Тем более что, переданный несколько лет назад от Минобороны в муниципальную собственность полярнинский Дом офицеров, находился и находится сейчас в плачевном состоянии.

Напомним, в результате большой работы командой единомышленников большого ЗАТО был разработан бизнес-проект «Улучшение гостиничного сервиса и культурно-развлекательной сферы города Полярного - города воинской славы», которым предусмотрена реконструкция Дома офицеров, ремонт гостиницы «Чайка» и организация зоны отдыха на лыжной базе в районе озера Торфяного. Заинтересованность в проекте, имеющего беспрецедентное значение для жителей ЗАТО Александровск, выразил глава администрации Семён Кауров.

С этим проектом руководство муниципального унитарного предприятия «Коммунальные службы», в чьём ведении находится полярнинская гостиница «Чайка» с уровнем сервиса 70-х годов прошлого века и которому передан аварийный ДОФ, решили принять участие в федеральном конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие».

- Мы прошли 12 этапов, от формирования пакета учредительных документов и бухгалтерской отчётности до сметы на реализацию проекта, - рассказывает Марина Мельникова, директор «ГлавБуха» - фирмы-партнёра, которая взялась за подготовку конкурсной документации. - Каждый следующий этап был сложнее предыдущего.

Проект города воинской славы вошёл в перечень 195 лучших проектов из 56 регионов страны, на реализацию которых в общей сложности федеральные власти направят более 90 млрд рублей. Бизнес-проект полярнинцев был признан победителем конкурса, а это позволяет получить почти 313 млн рублей за счёт средств учредителей, в числе которых «Сбербанк» и «ВТБ».

Для маленького военного гарнизона эта большая победа - реальный шанс дать вторую жизнь объектам, построенным в прошлом веке, «перековать мечи на орала» – превратить их в современные, развитые и прибыльные предприятия путем модернизации и внедрения прогрессивных технологий. Отметим, что власти ЗАТО серьёзно относятся к этому проекту, так как он является инвестиционным и подразумевает возврат полученных средств.

- Средства нам дадут банки на выгодных условиях: под гораздо более низкие проценты и  на срок до 17 лет, - сообщил Арсений Филиппов, директор МУП «Коммунальные службы». - 30 процентов от этой суммы - собственные вложения либо привлеченные от сторонних инвесторов.

- В торгово-развлекательном центре, который планируется создать на базе ДОФа, предусмотрена организация детского досуга за счёт новейших игровых зон, появится современный кинозал со звуковым оборудованием, не имеющим аналогов в Мурманской области, - рассказывает о деталях проекта директор МУП «Коммунальные службы» Арсений Филиппов.

- Берясь за этот проект, мы задумались над тем, чтобы средства, которые семьи наших военнослужащих тратят сегодня во время, фактически, еженедельных поездок в областной центр, оставались у нас, - раскрывает «военные секреты» глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров. – Мы понимаем, что нашим людям хочется сходить в хорошее кафе, побывать в ресторане, где-то отдохнуть с детьми, как это сейчас происходит в больших торговых центрах Мурманска. А мы понимаем, что такие заведения должны находиться и на нашей территории, потому что у нас сегодня нет ни своих кинотеатров, ни развлекательных центров. Да и гостиницы на территории нашего муниципалитета в таком состоянии, что гости, приезжающие в ЗАТО, просто вынуждены проживать в них. Наш проект и должен исправить эту ситуацию.

Как рассказал редакции «Арктик-ТВ» директор МУП «Коммунальные службы» директор МУП «Коммунальные службы» Арсений Филиппов, в настоящее время почти полностью подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции ДОФа. Он готов подписать инвестиционное соглашение, текст которого сейчас рассматривают юристы. Этот же документ должны подписать представители региональных Министерства промышленности и предпринимательства и отделения «Сбербанка». В ближайшее время должна состоятся рабочая трёхстороння встреча.

- В реконструированном ДОФе будет построен самый современный кинотеатр. Он будет лучше, чем в Мурманске, - уверен  директор МУП «Коммунальные службы» Арсений Филиппов. – Будут в обновлённом здании и современные рестораны, игровая зона для отдыха детей. До конца мая должна быть завершена экспертиза проектно-сметной документации.

Реконструкция наследия советского времени будет проводиться за счёт кредитных средств. На сегодняшний день общая стоимость всех работ (реконструкция Дома офицеров, ремонт гостиницы «Чайка») оценивается специалистами в 700-800 млн рублей. Как уверяет директор МУП «Коммунальные службы», это реальный инвест-проект, который прошёл серьёзную проверку в Москве во время конкурса. А уверенности в том, что кредитные деньги будут возвращены, руководителям большого ЗАТО добавляет факт того, что у военнослужащих сейчас хорошая зарплата, и действительно многие жители военных городов регулярно тратят и время, и деньги на то, чтобы съездить в областной центр на воскресный отдых. Только на бензине во время этих поездок жители закрытых территориальных образований смогут сэкономить около тысячи рублей в месяц, или потратить их рядом с родным домом!

- Этот проект обязательно будет реализован, так как его будет воплощать в жизни муниципальное унитарное предприятие, выигравшее грант, - заверяет глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров. – Я надеюсь, что оно получит эти деньги от банков, успешно проведёт реконструкцию, а потом выплатит проценты по кредитам из сумм, которые уже будут поступать от деятельности нового ТРЦ и гостиницы. А всё это будет повышать рейтинг ЗАТО Александровск среди пяти закрытых территориальных образований Мурманской области.

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