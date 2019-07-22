Переплата за отопление – результат долгой поверки счётчиков

Основная причина больших плюсовых корректировок платы за отопление в квитанциях, полученных жителями отдельных домов в 2018 и 2019 годах, – снятие общедомовых теплосчётчиков для проведения поверки. В результате плата за отопление жильцам выставлялась по нормативу, который в большинстве случаев оказывался выше среднего уровня потребления ресурса. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник сообщил заместитель губернатора Евгений Никора.

Между правительством Мурманской области и ресурсоснабжающими организациями заключено соглашение о возврате выставленных доначислений за отопление за 2018 год в домах с приборами учета до полной инвентаризации жилфонда и внедрения энергосберегающих технологий. В платёжных документах за июнь 2019 года корректировки к доначислению сняты.

Руководитель областной Госжилинспекции Алёна Кузнецова доложила, что по вопросу корректировки платы за отопление с начала текущего года в адрес ГЖИ поступило 675 обращений, в июле 2019 г. – 36 обращений. Инициировано 95 проверок, из них закончено 78. Особое внимание было уделено ЗАТО Видяево, где корректировки приобрели массовый характер.

По словам начальника ГЖИ, задержки с поверкой счётчиков и несвоевременная их установка – результат нехватки средств в муниципальных бюджетах.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил коллегам в течение недели разработать механизм устранения проблемы, особо отметив, что финансовые трудности местных властей не должны отражаться на людях.

«Нам нужно переходить к какому-то решению. Люди заплатили дополнительные деньги, формально – правильно, но по-человечески – нет. Потому что обязанность по поверке не была выполнена. Прошу муниципалитеты проверить у себя подобного рода ситуации, в какие моменты времени какие приборы учёта нужно поверять. Чтобы ваша организационная работа не сказывалась на карманах людей – это несправедливо», – подчеркнул глава области.