«Перепрыгни речку по камешкам» - юные северяне знакомились с национальными саамскими играми

В рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» воспитанники Ловозерского комплексного центра социального обслуживания населения приняли участие в мероприятии «Ты и я – мы оба разные, ты я – мы оба классные!».

На площадке Национального Культурного центра села Ловозеро специалисты для ребят провели национальные саамские игры «Ловля оленя», «Перепрыгни речку по камешкам» и другие. В посёлке Ревда на площадке комплексного центра ребята отправились в путешествие в страну под названием «Дружба», а для этого им нужно было преодолеть станции под названиями: «Разминка», «Перестройка», «Неразлучные друзья» и «Художник».

«Дружба – это драгоценное качество, которым нужно дорожить с детства. Увлекательное конкурсное – игровое мероприятие, прежде всего, было направлено на воспитание у детей чувства толерантности и терпимости к окружающим. Ребята с удовольствием участвовали во всех конкурсах, а в завершении праздника посмотрели всеми любимый мультфильм «Давайте жить дружно!». Каждый унёс частичку доброты и тёплого отношения друг к другу. Никто не остался без внимания и мороженного»,- отметила заведующая отделением социальной реабилитации несовершеннолетних центра.