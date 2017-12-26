Перестрелка возле клуба «Пурга» аукнулась посадками

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска поддержано обвинение по уголовному делу в отношении П., обвиняемого в совершении хулиганских действий, совершенном с применением оружия, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке оружия и боеприпасов.

Другой участник преступления О. обвинялся в совершении хулиганских действий, совершенном с применением оружия, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке оружия и боеприпасов.

Установлено, что 15 декабря 2016 года в ночное время, находясь у бара «Пурга», из хулиганских побуждений, П. достал из припаркованного возле бара автомобиля автомат АКС-74, после чего действуя демонстративно, проявляя явное пренебрежение к нормам морали и стремясь открыто противопоставить свое поведение общественному порядку, удерживая указанное оружие в руках и, демонстрируя его присутствующим, подошёл к автомобилю, в котором находилось 5 человек и стал требовать, чтобы они вышли из автомобиля, при этом направляя ствол автомата в сторону автомобиля.

О., желая осуществить содействие П. в совершении указанных преступных действий, также достал из багажника автомобиля самовзводное ружье «Рысь-К2», подошёл к автомобилю с ружьем и нанёс задней частью приклада не менее 4 ударов по стеклам дверей с левой стороны автомобиля.

Однако, находящиеся в автомобиле лица, не выполнили требования П. и стали уезжать с места преступления, тогда злоумышленник произвел из автомата не менее 12 выстрелов по отъезжающему автомобилю. В результате его умышленных преступных действий одному из пассажиров автомобиля были причинены телесные повреждения, которые по степени тяжести расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью.

16 декабря участники перестрелки были задержаны, при задержании у них было изъято огнестрельное оружие, которое они незаконно приобрели, хранили, перевозили по территории Мурманской области.

Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях признали в полном объёме.

Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска от 25.12.2017 П. осуждён по п. «а» ч.1 ст. 213, п. «в, д, з» ч.2 ст. 111, ч.1 ст. 222 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. О. осуждён по п. «а» ч.1 ст. 213, ч.1 ст. 222 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.