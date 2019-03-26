Перетрухин открывает счёт! Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин покинет свой пост 1 апреля, сообщил врио губернатора Андрей Чибис на своей странице в «Инстаграм». В подписанном постановлении отмечается, что В. Перетрухин сам изъявил желание уйти в связи с выходом на пенсию.

«Я вчера сам убедился в том, что медицине Мурманской области нужны радикальные улучшения, и для этого нужен новый руководитель», - прокомментировал Андрей Чибис.

Врио главы региона отметил, что в соцсетях «многие не скупятся на резкие комментарии», но обратился к аудитории с просьбой «не обесценивать то, что сделала команда министерства и Валерий Геннадьевич, эта сфера - важнейшая и сложнейшая, изменения к лучшему есть, и идея очернить предшественника, чтобы заработать на нём очки, мне категорически претит». Он также призвал делиться информацией о хороших врачах и тех, кто «могут стать частью команды изменений».

Отметим, вчера глава Мурманской области Андрей Чибис проинспектировал филиал городской поликлиники № 2 на улице Морской в Мурманске и приёмное отделение Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба». По итогам поездки Андрей Чибис назначил совещание по вопросам здравоохранения, которое состоялось сегодня.