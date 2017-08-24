Перевозка пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 61 ведётся с нарушениями требований действующего законодательства о лицензировании

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения требований лицензионного законодательства индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по организованной перевозке пассажиров и багажа автомобильным наземным транспортом по муниципальному маршруту № 61.

В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности, законодательства о безопасности дорожного движения, выразившиеся в несоответствии транспортного средства, используемого для осуществления организованных перевозок пассажиров и багажа, требованиям закона.

По результатам проведенной проверки прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), которое направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Мурманской области.