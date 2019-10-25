Перевозки граждан пассажирским автотранспортом строго контролируются

В целях предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров на территории Североморского района утром 23 октября отделением ГИБДД на автомобильной дороге регионального значения «Автоподъезд к городу Североморск» был проведён профилактический рейд совместно с представителями отделения экономической безопасности, отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной, в рейде также принимали участие представители УГАДН Мурманской области, направленный на соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, а также предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов нелегальной миграции и выявления фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок.

В ходе мероприятия были проверены 11 автобусов. По линии безопасности дорожного движения выявлены два нарушения – управление автобусом без тахографа или с выключенным тахографом (ч.1ст.11.23 КоАП РФ - влечёт наложение штрафа в размере от 2500 рублей и выявлен факт перевозки пассажиров с нарушением требований прохождения обязательного предрейсового медицинского осмотра и предрейсового технического состояния транспортного средства.