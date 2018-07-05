Перевозки грузов автомобильным транспортом региона сократились в 1,8 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-мае 2018 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 13,8 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок снизился на 4%.

По итогам отчётного периода объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 4% в связи с увеличением перевозок железной руды (на 3,1%) и апатитового концентрата (на 5,1%).

На морском транспорте объем перевозимых грузов сократился в 2,1 раза, что обусловлено отсутствием в январе-мае текущего года перевозок экспортных грузов на коротких маршрутах (страны Балтии), а также сдачей во фрахт большей части судов по договорам таймчартера.

В январе-мае текущего года сохранилась положительная динамика перевозок грузов воздушным транспортом (рост на 3,6%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 1,8 раза меньше, чем в январе-мае 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) морскими портами и терминалами области за январь-май 2018 года переработано 22,5 млн тонн грузов, что на 4,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объемов сухогрузов на 5,5% до 10,2 млн тонн и перевалки наливных грузов до 12,3 млн тонн (рост относительно января-мая прошлого года – на 3,9%).