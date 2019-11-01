Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за 10 месяцев выросли на 5,7%

За 10 месяцев 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 141,8 млн пассажиров, что на 5,7% выше показателей аналогичного периода 2018 года, из них в дальнем следовании отправлено 17,5 млн (+8,3%), в пригородном сообщении – 124,3 млн (+5,3%).

Пассажирооборот с начала года вырос на 5,2% и по итогам 10 месяцев составил 17,9 млрд пасс-км (+5,2%), из них в дальнем следовании – 13,1 млрд пасс-км (+5,1%), в пригородном сообщении – 4,8 млрд пасс-км (+5,4%).

В октябре текущего года с вокзалов и станций ОЖД отправлено 14,9 млн пассажиров, что на 3,2% превышает показатели октября 2018 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 13,3 млн человек (+2,9%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,6 млн (+5,8%).