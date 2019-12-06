«В ожидании чуда» - в Мурманске зажгут огни на главной городской новогодней ёлкеПенсионерам пора готовиться к Новому году и индексации пенсий!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.12.19 14:39

«Перезагрузка» арктической стратегии - Ольга Кузнецова выступила с докладом на пленарном заседании IX Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге

6 декабря заместитель губернатора Ольга Кузнецова выступила на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге с докладом о преимуществах и перспективах Мурманской области на основе «перезагрузки» арктической стратегии.

Тема пленарного заседания Арктического форума в этом году – «Регионы как ключевые участники развития Арктической зоны РФ». Ольга Кузнецова познакомила участников заседания как с уникальным местом Мурмана в общем сценарии развития российской Арктики, так и с объективными проблемами региона, требующими решения на государственном уровне.

Вице-губернатор подчеркнула, что в первую очередь Мурманская область является опорной точкой развития транспортно-логистического потенциала российской Арктики и Северного морского пути. Кроме того, Мурманск может и должен стать столицей освоения арктического шельфа, центром строительства морской добычной техники, логистическим центром обеспечения шельфовых проектов. Этим целям служат уже сейчас формирующиеся в регионе новые промышленные кластеры.

Первый из них – кластер обеспечения морской разведки и добычи углеводородов. На данный момент по берегам Кольского залива расположены опорные базы «Роснефти» и «Газпрома», а также строящаяся верфь крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». Задача, которую сегодня планомерно решает правительство Мурманской области, – объединение существующих и потенциальных предприятий в централизованный кластер обслуживания шельфовых проектов.

Второй – кластер судоремонта и судостроения. Потребность в нём определяется развитием Мурманского транспортного узла и рыбохозяйственного комплекса области. Первым шагом к созданию такого кластера стало недавнее решение Объединённой судостроительной корпорации о слиянии трёх судоремонтных заводов – 35 СРЗ, 10 СРЗ и «Нерпы» – в Арктический центр судоремонта и судостроения (АЦСС).

Помимо этого, Ольга Кузнецова упомянула об ещё одном перспективном пути развития экономики Заполярья – проекте размещения в регионе центров обработки данных. «Цифровые фабрики» требуют огромного количества электроэнергии и постоянного охлаждения оборудования, чему полностью соответствует энергоизбыточность и холодный климат Мурманской области. Единственная проблема – высокая стоимость энергии, и эту проблему необходимо решать на федеральном уровне.

Другая наболевшая проблема Заполярья – «северное удорожание». В структуре расходов бизнеса в Мурманской области оплата труда составляет более 21%, а расходы на топливо и энергию – 18,4% (по России – 13% и 6,7% соответственно). Необходимо на федеральном уровне создавать механизмы смягчения бремени для бизнеса в Арктической зоне.

Как отметила вице-губернатор, без помощи федерального центра, без формирования законодательных преференций для Севера не удастся переломить тенденцию на отток населения из Арктической зоны. Так, из Мурманской области ежегодно уезжают порядка 3 тысяч человек.

«Мы рассчитываем, что запуск арктического комплекса мер, над которым последние месяцы ускоренными темпами работало Минвостокразвития, может стать для Мурманской области одним из инструментов удержания трудоспособного населения и привлечения новых трудовых кадров, повышения привлекательности жизни населения в сложных климатических условиях. Для нас важно, чтобы итоговые документы учитывали развитие системы гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, необходимость развития системы энергообеспечения для снятия энергетических барьеров, ликвидацию накопленного экологического ущерба», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Наталья
06.12.19 10:51
Уважаемая редакция и не очень уважаемый автор, ссылка "Из наших достоверных источников" очень некорректна, желаю журналистам большего профессионализма, а автору уже успокоиться, если честно открыть ли
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
Анастасия
06.12.19 00:21
Здорово.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Константин Соколов
05.12.19 14:35
Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре текущего года составили 39470 рублей-PRO ВалютуДоллара потерял почти 10 копеек, евро окреп на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРиск-ориентированный подход - Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене плановых проверок судов в районе промысла
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 112 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика