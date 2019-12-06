«Перезагрузка» арктической стратегии - Ольга Кузнецова выступила с докладом на пленарном заседании IX Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге

6 декабря заместитель губернатора Ольга Кузнецова выступила на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге с докладом о преимуществах и перспективах Мурманской области на основе «перезагрузки» арктической стратегии.

Тема пленарного заседания Арктического форума в этом году – «Регионы как ключевые участники развития Арктической зоны РФ». Ольга Кузнецова познакомила участников заседания как с уникальным местом Мурмана в общем сценарии развития российской Арктики, так и с объективными проблемами региона, требующими решения на государственном уровне.

Вице-губернатор подчеркнула, что в первую очередь Мурманская область является опорной точкой развития транспортно-логистического потенциала российской Арктики и Северного морского пути. Кроме того, Мурманск может и должен стать столицей освоения арктического шельфа, центром строительства морской добычной техники, логистическим центром обеспечения шельфовых проектов. Этим целям служат уже сейчас формирующиеся в регионе новые промышленные кластеры.

Первый из них – кластер обеспечения морской разведки и добычи углеводородов. На данный момент по берегам Кольского залива расположены опорные базы «Роснефти» и «Газпрома», а также строящаяся верфь крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». Задача, которую сегодня планомерно решает правительство Мурманской области, – объединение существующих и потенциальных предприятий в централизованный кластер обслуживания шельфовых проектов.

Второй – кластер судоремонта и судостроения. Потребность в нём определяется развитием Мурманского транспортного узла и рыбохозяйственного комплекса области. Первым шагом к созданию такого кластера стало недавнее решение Объединённой судостроительной корпорации о слиянии трёх судоремонтных заводов – 35 СРЗ, 10 СРЗ и «Нерпы» – в Арктический центр судоремонта и судостроения (АЦСС).

Помимо этого, Ольга Кузнецова упомянула об ещё одном перспективном пути развития экономики Заполярья – проекте размещения в регионе центров обработки данных. «Цифровые фабрики» требуют огромного количества электроэнергии и постоянного охлаждения оборудования, чему полностью соответствует энергоизбыточность и холодный климат Мурманской области. Единственная проблема – высокая стоимость энергии, и эту проблему необходимо решать на федеральном уровне.

Другая наболевшая проблема Заполярья – «северное удорожание». В структуре расходов бизнеса в Мурманской области оплата труда составляет более 21%, а расходы на топливо и энергию – 18,4% (по России – 13% и 6,7% соответственно). Необходимо на федеральном уровне создавать механизмы смягчения бремени для бизнеса в Арктической зоне.

Как отметила вице-губернатор, без помощи федерального центра, без формирования законодательных преференций для Севера не удастся переломить тенденцию на отток населения из Арктической зоны. Так, из Мурманской области ежегодно уезжают порядка 3 тысяч человек.

«Мы рассчитываем, что запуск арктического комплекса мер, над которым последние месяцы ускоренными темпами работало Минвостокразвития, может стать для Мурманской области одним из инструментов удержания трудоспособного населения и привлечения новых трудовых кадров, повышения привлекательности жизни населения в сложных климатических условиях. Для нас важно, чтобы итоговые документы учитывали развитие системы гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, необходимость развития системы энергообеспечения для снятия энергетических барьеров, ликвидацию накопленного экологического ущерба», – подчеркнула Ольга Кузнецова.