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Мурманская область. Арктика03.07.18 12:18

Перспектива затягивания поясов не радует россиян

Почти две трети россиян оценивают нынешнее материальное положение своих семей как среднее, однако каждый четвертый считает это положение плохим или очень плохим, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в июне среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Согласно результатам социологического исследования, 61% россиян считают, что материальное положение их семей на данный момент находится на среднем уровне. Три года назад, такое мнение было у 70% респондентов.

Вместе с тем, 25% опрошенных недовольны материальным положением своих семей и в настоящее время оценивают его как «плохое», либо «очень плохое». По сравнению с июнем 2015 года этот показатель стал выше на 10 процентных пунктов.

Лишь 14% опрошенных сообщили социологам, что считают материальное положение своих семей «хорошим» или «очень хорошим». В июне 2015 года таких респондентов было 15%, через год - 17%, а в прошлом году - 19%.

По данным опроса, почти четверть (24%) россиян рассчитывают, что через год они и их семьи будут жить лучше. Три года назад таких респондентов было более трети (36%).

В настоящее время 38% опрошенных полагают, что ситуация в этом плане не изменится, что на 4% меньше, чем три года назад. При этом 26% опрошенных считают, что их материальное положение через год только ухудшится. Это более чем вдвое, выше, чем в июне 2015 года (12%).

Что касается оценок экономического положения в стране, то чуть более половины россиян (52%) оценивают его как среднее. Это чуть меньше, чем три года назад (56%), но значительно выше, чем в прошлом году (40%).

Вместе с тем 29% опрошенных считают его плохим, тогда как такого мнения три года назад придерживались 22% респондентов, а прошлом году - 18%.

- Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу, - комментирует результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова. - Самый заметный провал в сфере ожиданий - многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной.

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