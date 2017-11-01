Перспективы развития арктических регионов Северо-Запада обсуждались на встрече у полномочного представителя

31 октября в резиденции полномочного представителя президента РФ в СЗФО прошла презентация минерально-сырьевой базы Арктической зоны Северо-Западного федерального округа. Говорилось о состоянии разработки и добычи полезных ископаемых на территории Арктической зоны округа и путях ее развития. В заседании приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков, управляющий директор АО «Росгео» Олег Васин, а так же специалисты полпредства и заинтересованных ведомств.

В Арктическую зону России входят территории пяти субъектов СЗФО. Это целиком Мурманская область, три муниципальных района Карелии – Беломорский, Кемский и Лоухский, города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Онежский, Приморский и Мезенский районы и все острова Архангельской области, Ненецкий автономный округ и город Воркута в Республике Коми. Для этих территорий разработана Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Она направлена на реализацию суверенитета и национальных интересов страны и способствует решению основных задач государственной политики России в Арктике.

Зона является богатым источником минерально-сырьевых ресурсов, на многих месторождениях ведется активная промышленная разработка. Об этом говорил управляющий директор АО «Росгео» Олег Васин. Он подробно рассказал о работе на Кольской платформе зоны, а также остановился на месторождениях Архангельской, Ненецкой и Воркутинской площадок, рассказал о перспективах освоение зоны.

Вместе с тем полномочный представитель президента Николай Цуканов отметил, что сегодня многие вопросы по освоению месторождений не отработаны на уровне глав субъектов, входящих в Арктическую зону. Возможно, по словам полпреда, у них недостаточно информации по этому вопросу. Здесь связующим звеном могло бы стать Стратегическое партнерство «Северо-Запад». С его помощью возможна координация действий «Росгео» и правительств и министерств регионов Арктической зоны.

Подчеркивалось, что недоработка освоения актуальна лишь для вновь разведанных мелких месторождений, на других, разрабатываемых уже не одно десятилетие, такой проблемы нет. Но новые месторождения – это, прежде всего, новые рабочие места и отчисления в бюджет, что является очень хорошим подспорьем в решение социально-экономических проблем арктических территорий.

«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» занимается вопросами социально-экономического развития Арктической зоны России с 2012 года. При Экспертном совете партнерства создана рабочая группа по мониторингу реализации в округе гос. программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 г.», в состав которой входят представители субъектов Арктической зоны, а также ряд специалистов научных и общественных организаций, бизнеса и экологической общественности. Одна из задач группы – мониторинг реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в АЗРФ, планов развития и проектов освоения месторождений полезных ископаемых. И конечно, вопрос координации между субъектами и заинтересованными организации – это наша непосредственная работа. Понятно, что крупные компании занимаются разработкой больших месторождений, а вот небольшими вполне мог бы заняться малый бизнес. Не секрет, что в маленьких северных городах проблемы с занятостью населения. В этом случае, при нашем участии и поддержке администраций субъектов можно создавать рабочие места, обеспечить людей работой. А за счёт налогов поднимать инфраструктуру и тем самым снимать социальную напряженность. Наша задача – быть связующим звеном между властью и бизнесом. Мы готовы и работаем над этим и другими вопросами», – заверил исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

По итогам совещания Стратегическому партнерству «Северо-Запад» совместно АО «Росгео» было поручено доработать вопрос освоения новых месторождений и информирования губернаторов заинтересованных регионов. В 2018 году планируется провести презентацию минерально-сырьевой базы Арктической зоны СЗФО для глав субъектов и ряда федеральных ведомств.

Напомним, что в Северо-Западном федеральном округе сосредоточены почти 72% запасов апатит-нефелиновых руд, около 77% титана, 45% бокситов, 23% алмазов, 18% никеля, 10% железа, 7.7% каменного угля. Единственным производителем циркония в РФ и бадделеитового концетрата в мире является Ковдорский ГОК, тантала, ниобия и редких земель – Ловозерский ГОК, основным производителем фосфорного сырья – АО «Апатит» Мурманской области, сообщает пресс-служба Стратегического партнерства «Северо-Запад».

Преимуществом Кольской опорной зоны (специальная опорная зона по развитию российской Арктики, находящаяся в Мурманской области) являются выгодное географическое положение, наличие запасов полезных ископаемых, а также относительно развитые транспортная, энергетическая, промышленная, научная и образовательная инфраструктура. На её территории существует более 60 крупных месторождений минерального сырья, где добывается около 30 видов полезных ископаемых.