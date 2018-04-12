Перспективы развития минерально-сырьевой базы Северо-Запада обсудили на специальной конференции в Петербурге

АО «Росгеология» («Северо-Западное ПГО») совместно со Стратегическим партнерством «Северо-Запад» провели конференцию «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Северо-Запада. Возможности для инвестиций». Участниками мероприятия, прошедшего в Санкт-Петербурге, стали геологи и представители исполнительных органов власти регионов Северо-Запада.

Цель конференции – презентация возможностей повышения инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Западного федерального округа в разрезе развития минерально-сырьевой базы регионов.

В первую очередь, речь идет о территориях СЗФО, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Напомним, что Соглашением о сотрудничестве, подписанным между Росгеологией и партнерством, предусмотрена подготовка информации об учтенных балансовых запасах, апробированных прогнозных ресурсах и минерально-сырьевом потенциале субъектов Арктической зоны Северо-Западного федерального округа и содействие в реализации Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

В своём докладе управляющий директор АО «Росгеологии» Олег Васин назвал несколько перспективных проектов холдинга, которые благоприятно отразятся на развитии регионов, в частности Мурманской области.

«По направлению твёрдые полезные ископаемые в 2017 г. особенно значимыми явились результаты, полученные в ходе поисковых работ на металлы платиновой группы в пределах Мончегорского рудного района в Мурманской области, – рассказал Олег Васин. – Были оценены и апробированы прогнозные ресурсы по категории P1+P2: Ni – 525 тысяч тонн, Cu – 464 тысячи тонн, Pt – 29,5 тонн, Pd – 133,9 тонн. Геолого-экономическая оценка, выполненная ФГУП «ЦНИГРИ», показала положительный эффект эксплуатации месторождения открытым и подземным способами, объект рекомендован для проведения дальнейшего изучения».

Хорошо развитая инфраструктура, близость перерабатывающих предприятий АО «Кольская ГМК» и наличие богатых платино-медно-никелевых руд выводит данный участок в первоочередные для проведения оценочной стадии работ с подсчетом запасов и постановкой на баланс в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. По мнению экспертов АО «Росгеология», это приведет к возрождению Мончегорского горно-рудного района. АО «Северо-Западное ПГО» планирует продолжить изучение платиноносности восточной части Мончеплутона на участке Поаз в 2018-2020 гг.

«Анализ минерально-сырьевой базы и подготовка проектов для предложения инвесторам, которые совместно будут осуществлять Северо-Западное ПГО и Стратегическое партнерство, позволят вывести на рынок не менее 10 новых инвестиционных предложений в разных регионах», – отметил исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Итогом совместной работы Стратегического партнерства «Северо-Запад» и Росгеологии, а также другими заинтересованными партнерами должна стать разработка эффективного механизма привлечения инвестиционных средств для финансирования геологоразведочных работ, без проведения которых затруднено формирование инвестиционной карты привлекательности субъектов СЗФО.