Перспективы рубля зависят от исхода конфликта России и США

Перспективы рубля на сегодняшний день определяются исходом конфликта России и США - Д. Трамп в среду уже писал об «умных» ракетах и угрозах в сторону Сирии.

Если дела будут развиваться в этом ключе, то доллар/рубль может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61. Если конфликт не будет усиливаться, то это произойдёт достаточно быстро.

Покупать доллар на текущих уровнях, всё равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики.

Вместо этого мы рекомендуем принять участие в росте валюты через акции компаний, которые станут бенефициарами роста курса доллара. Тем, кто в принципе держит деньги в долларах, рекомендуем обратить внимание на российские евробонды или американские акции с дисконтом, пишет Сергей Королев, руководитель управления по работе с клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».