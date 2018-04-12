СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвараЗНАКИ: Небесные объекты могут существенно нарушить уже «наезженную колею» жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.04.18 10:37

Перспективы рубля зависят от исхода конфликта России и США

Перспективы рубля на сегодняшний день определяются исходом конфликта России и США - Д. Трамп в среду уже писал об «умных» ракетах и угрозах в сторону Сирии.

Если дела  будут развиваться в этом ключе, то доллар/рубль может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61. Если конфликт не будет усиливаться, то это произойдёт  достаточно быстро.

Покупать доллар на текущих уровнях, всё равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики.

Вместо этого мы рекомендуем принять участие в росте валюты через акции компаний, которые станут бенефициарами роста курса доллара.  Тем, кто в принципе держит деньги в долларах, рекомендуем обратить внимание на  российские евробонды или американские акции с дисконтом, пишет Сергей Королев, руководитель управления по работе с клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 209 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствия
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». Документальный фильм, 1 серия (12+)16:20«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс доллара теряет почти 2 рубля, евро – 2,5 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика