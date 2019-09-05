Первая Арктическая медиашкола пройдёт 14-18 октября в Мурманске

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о возможности участия в международной молодёжной Арктической медиашколе 14-18 октября в Мурманске.

Мероприятие, организуемое Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова совместно с ГК «Росатом» и ассоциацией «Русско-Балтийский медиацентр», направлено на объединение студентов; профессиональных журналистов, блогеров и редакторов СМИ в целях обсуждения и обмена мнениями по ключевым вопросам Арктического региона.

Программа мероприятия предусматривает различные форматы выступлений представителей бизнеса, профессионального сообщества и органов власти, а именно, круглые столы, дискуссии, беседы и мастер-классы. Одно из основных мероприятий – пресс-конференция на тему «Будущее Арктики и место России в регионе».

Вместе с тем, участники смогут ознакомиться с российской и иностранной стратегиями развития Арктики; получить шанс стать частью профессионального Арктического журналистского общества; встретиться с экспертами в области международных отношений, международного права, экологических исследований, энергетической и транспортной безопасности из стран Арктического региона, а также обсудить особенности современной медиасреды.