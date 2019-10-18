В рамках начавшихся мероприятий осеннего призыва Северный флот готовится принять более 2,5 тысячи призывников. Из этого числа 1364 молодых людей будут призваны из Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми.

Дополнительно 824 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил, в дивизии ракетных кораблей.

Первая команда призывников прибудет в пункт приёма и распределения военнослужащих в Североморске 22 октября. По прибытии новобранцы пройдут приёмно-техническую и медицинскую комиссии, а затем их направят для прохождения службы в соединения и части армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, материально-технического обеспечения флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов.

Как сообщает пресс-служба СФ, для прохождения службы призывников на кораблях и в береговых частях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Министерства обороны России.

Для Северного флота это уже девятый по счету призыв граждан на военную службу с момента включения в его состав военных комиссариатов из Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В зоне ответственности Северного флота созданы и приступили к работе 67 призывных комиссий.