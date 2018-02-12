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Мурманская область. Арктика12.02.18 17:45

Первая мойва из Баренцева моря отгружена на берег

Начало мойвенной путины обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской, которое провела губернатор Марина Ковтун.

«Решением 47-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству на 2018 год Российской Федерации выделено для промышленного рыболовства в Баренцевом море 80 тысяч тонн мойвы», – напомнила глава региона.

По словам министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрея Иванова, на промысле в настоящее время работает 10 судов, на берег доставлен и первый улов, 450 тонн, ожидается ещё 200.

Глава Мурманска Дмитрий Филиппов рассказал о социальной программе «Городская карта поддержки». Проект предусматривает скидку для малоимущих мурманчан в 170 торгово-сервисных предприятиях. 20 февраля планируется подписание соглашения с «Союзом рыбопромышленников севера», что позволит социально незащищённым гражданам приобретать рыбу в торговых точках Мурманска по низким ценам. Что касается мойвы, Дмитрий Филиппов заверил, что мурманские торговые сети обещали продавать «народную рыбку» с минимальной наценкой.

Губернатор Марина Ковтун выразила надежду, что мойвенная путина пройдёт без сбоев.

«Главное, чтобы вылов рыбы, поставка на берег и её реализация прошли максимально оперативно и слаженно», – сказала Марина Ковтун.

 

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