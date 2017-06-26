Первая смена пролетела быстро

Сегодня в мурманской гимназии № 9 состоялось торжественное закрытие первой смены оздоровительного лагеря «Солнышко». За три недели в нем отдохнули 120 ребят.

Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха юных мурманчан, ведь оздоровление детей – одна из важнейших задач администрации заполярной столицы. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья.

Летом на базе школ и гимназий Мурманска открыто 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них отдохнут 1740 юных горожан. Стоимость родительской платы остается неизменной в течение нескольких лет, она по-прежнему составляет 1050 рублей за всю путёвку.

– Для ребят, которые остались на лето в Мурманске, это прекрасная возможность весело провести время, поучаствовать в массе интереснейших состязаний, конкурсов, мастер-классов и, конечно, найти новых друзей, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова.

Вторая смена детских оздоровительных лагерей стартует уже 29 июня в школах №№ 26, 27 и гимназии № 8.