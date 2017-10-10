Первая учебная сессия в Мурманской областной очно-заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита»

2 октября 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» стартовала установочная сессия для учащихся Мурманской областной очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита».

В собрании, посвященном открытию сессии, приняли участие 80 учащихся 10-х классов из 14 муниципальных образований: городов Мурманска, Кировска, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Полярные Зори, Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, Кольского, Печенгского, Ловозерского и Терского районов.

Сотрудники регионального координационного центра по работе с одаренными детьми представили программу школы «А-Элита» на 2017/2018 учебный год и информацию об открытии в ноябре 2017 года регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты.

В первый день сессии слушатели школы «А-Элита» получили возможность неформально познакомиться друг с другом в мастерской интеллектуального развития, которую подготовили и провели сотрудники и студенты филиала МАГУ в г. Апатиты.

Мастерская интеллектуального развития открылась лекцией преподавателей МАГУ И.Л. Балымова и А.А. Данилиной о структуре, видах и формах интеллекта, о социальном интеллекте как факторе успешности современного человека и дискуссией о том, как связаны между собой интеллект человека и его способность быть счастливым.

А затем в практической части мастерской десятиклассники погрузились в напряженную атмосферу квеста-тренинга с конкурсными заданиями, направленными на развитие необходимых для успешного участия в олимпиадах качеств: внимания, наблюдательности, памяти, креативности, гибкости мышления и стрессоустойчивости.

С 3 по 5 октября 2017 года для слушателей школы «А-Элита» состоялись лекции ведущих преподавателей региональных вузов по общеобразовательным предметам, включенным в программу всероссийской олимпиады школьников.

Ребята встретятся вновь на следующей сессии Мурманской областной очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита в декабре 2017 года.

Дополнительную информацию о школе «А-Элита», условиях и возможности записаться на ее программы можно получить у Егоровой Светланы Леонидовны, заведующей региональным координационным центром по работе с одаренными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. 8 (8152) 43-46-70, 8 909-559-45-25.