Первенцев рожать надо после 1 июля 2018 года

Как «Арктик-ТВ» сообщало, вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, заместители губернатора Мурманской области И. Погребняк, Р. Дурягин, А. Векшин, руководители профильных министерств, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Вел заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Областные законодатели рассмотрели свыше 20 вопросов.

В центре внимания законодателей был блок «бюджетных» законопроектов, принятых в окончательной редакции. В их числе - проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Общий объём доходов областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56611102,5 тысячи рублей, расходов - 59781260,8 тысячи рублей, дефицит - 3170158,3 тысячи рублей.

Процедуру третьего чтения прошёл проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Доходы фонда прогнозируются в сумме 16 млрд 778 млн 66 тысяч 975,00 рублей, на такую же сумму планируются и расходы. Расходы на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы составят в 2018 году 16 млрд 203 млн 480 тысяч 475,00 рублей, что на 2 млрд 740 млн 979 тысяч 640,87 рубля больше планируемого исполнения бюджета 2017 года.

В окончательной редакции принят законопроект о дополнительной социальной поддержке - новом ежемесячном пособии по уходу за первым ребёнком до достижения им возраста полутора лет. Право на выплату получат женщины (граждане РФ), постоянно проживающие на территории Мурманской области, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет. Размер выплаты составит 14 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Региональные законодатели одобрили в третьем чтении проект закона, вносящий изменения в статью 1 областного закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества" на территории Мурманской области». Он расширяет полномочия регионального парламента в сфере приграничного сотрудничества.

Депутаты приняли решение о начале формирования общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе. Срок полномочий палаты - 2 года, количество представителей- 17, из них 5 – от областной Думы.