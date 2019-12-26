Первичная медицинская помощь в регионе продолжит совершенствоваться

С обновленными и новыми подразделениями Кольской центральной районной больницы ознакомились первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев и глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Первый вице-губернатор Оксана Демченко подчеркнула важность обновления и организации новых объектов в отдаленных населенных пунктах для создания необходимых условий получения качественной медицинской помощи на первичном уровне.

«В каждом населенном пункте Мурманской области должна быть обеспечена доступная, качественная, комфортная и дружелюбная медицина. Безусловно, такая работа будет продолжена. Мы будем стараться сделать все в максимально сжатые сроки, чтобы в каждом населенном пункте появились комфортные медицинские подразделения», – отметила Оксана Демченко.

В Кольском районе после капитального ремонта открылась амбулатория в поселке Молочный. Капитальный ремонт помещений амбулатории и ее оснащение медицинской мебелью было проведено за счет средств областного бюджета на общую сумму более 9 млн рублей в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения».

В структуре амбулатории предусмотрен кабинет врача-педиатра, два кабинета врачей-терапевтов, стоматологический кабинет, кабинет врача-акушера-гинеколога, процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар.

Кроме того, в целях обеспечения доступности первичной медицинской помощи жителям малонаселенных пунктов в Килпъявре впервые создан фельдшерско-акушерский пункт. Ранее население поселка получало медицинскую помощь при организации выездных форм работы медицинских специалистов. Помещение для ФАПа было предоставлено Кольской центральной районной больнице администрацией Кольского района в безвозмездное пользование. ФАП создан в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение». В помещениях проведен ремонт на сумму 4,9 млн рублей, поставлена медицинская мебель и оборудование на общую сумму 1,4 млн руб.

Структура ФАПа включает в себя кабинеты для приема взрослых и детей, смотровой и процедурный кабинеты, аптечный пункт, комнаты персонала, служебные и бытовые помещения, две зоны для ожидания приема посетителями.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев подчеркнул, что первичная медицинская помощь в регионе продолжит совершенствоваться. В ближайшие годы планируется создать и обновить 10 ФАПов, 7 амбулаторий и поликлинику, а также переоснастить ряд подразделений. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, разрабатываемой сейчас Минздравом России, продолжится работа по внедрению «бережливых» технологий, в том числе за счет новых планировочных решений, а также цифровизации медицины и адаптации кадровой политики к современным условиям.