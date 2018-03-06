Первое «бритьё» кандалакшских подростков может обернуться 5 годами лишения свободы

В Кандалакше в полицию обратилась заведующая супермаркета с заявлением о хищении товара стоимостью свыше одной тысячи рублей. На место происшествия немедленно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы.

Прибыв на место происшествия, сотрудниками полиции было установлено, что молодые люди совершили хищение наборов для бритья с витрины магазина. Действия подростков были замечены сотрудником магазина. При выходе из торговой точки злоумышленникам предложили вернуть украденное, на что те ответили отказом. Заведующая магазином позвонила в полицию, а молодым людям пришлось дождаться приезда правоохранителей.

Нарядом патрульно-постовой службы были задержаны трое жителей Кандалакши, двое из которых являются несовершеннолетними, 2001 года рождения. Похищенные наборы были изъяты у подростков в момент задержания. Позже, находясь в отделе полиции, они признались в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет