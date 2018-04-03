Первое место в рейтинге видов капремонта в Мурманской области занимают крыши

За три месяца текущего года карта капитального ремонта Мурманской области пополнилась новыми объектами. Строительно-монтажные работы завершились в 100 многоквартирных домах, из них 38 МКД - включенные в краткосрочный план 2017 года, 62 МКД – по программе 2018 года. Всего выполнено 120 видов работ - от ремонта фундамента и внутридомовых инженерных систем, до замены крыш и лифтов.

Как сообщает Марина Калмыкова, ведущий специалист по взаимодействию со СМИ НКО «ФКР МО», за первый квартал текущего года в регионе введено в эксплуатацию 134 современных лифта. Также, в конце марта в Мурманской области стартовал второй этап по замене лифтового оборудования. В жилых домах Мурманска, Североморска, Заозёрска, пгт.Ревды, Полярных Зорей заменят ещё 70 лифтов.

Региональным оператором предприняты меры для своевременного выполнения Сводного краткосрочного плана 2018 года. В программе 299 жилых домов, расположенных в 31 муниципальном образовании Мурманской области запланировано проведение капитального ремонта крыш, фундаментов, подвалов, фасадов, лифтов.

Первое место в рейтинге видов капремонта занимают крыши, их отремонтируют в 96 жилых зданиях. На втором месте ремонт фасадов – 85 многоквартирных домов ждёт обновление. В 78 МКД отремонтируют системы электро-, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, согласно утвержденной региональной программе 2018 года, будет разработано 25 проектов домов, капитальный ремонт в которых начнётся в следующем году. Конкурсы на выполнение проектно-сметной документации уже состоялись, Фонд заключил договоры с подрядными организациями. Это позволит в 2019 году сэкономить время на проведение торгов, а значит, строители смогут раньше выйти на объекты и приступить к ремонту жилфонда Мурманской области.