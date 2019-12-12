Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России – мрачный прогноз Максима Орешкина

Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Мы видим, что у нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике», - сказал он, добавив, что годовая инфляция в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%.

«Есть целый ряд других факторов, продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда, все это указывает на то, что есть проблема с совокупным спросом», - заявил министр, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

«К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года», - сказал Орешкин. При этом он ожидает, что «рано или поздно» инфляция подтянется к целевому уровню, а экономика восстановится до потенциала, пишет 1prime.ru.