Первое в Мурманской области концессионное соглашение по теплоснабжению в формате «муниципалитет – инвестор – регион» будет заключено в ЗАТО Видяево

Заместитель губернатора провёл очередное заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представители ресурсоснабжающих организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области.

На заседании был рассмотрен проект концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево. Целью соглашения является повышение качества теплоснабжения населения и социально значимых объектов. Реализация проекта позволит обеспечить качественные и бесперебойные поставки тепловой энергии населению и социально значимым объектам в рамках существующих финансовых затрат потребителей.

По результатам заседания было принято решение признать целесообразным заключение концессионного соглашения. Это будет первое концессионное соглашение в Мурманской области, заключенное в трехстороннем формате: муниципалитет – инвестор – регион.