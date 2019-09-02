«Первоклассное шоу» - в североморском Городском парке открыли реконструированную танцевальную площадку

Zviygincew Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа. Комментарий к новости: Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек

михаил Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429 Комментарий к новости: Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»