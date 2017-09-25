Мурманская область. Арктика25.09.17 13:20
Первокурсников Мурманского колледжа искусств посвятили в студенты
В Мурманском колледже искусств состоялось посвящение в студенты. Главная миссия этого праздника - сохранять и передавать из поколения в поколение новым студентам традиции колледжа искусств. С поздравлениями и напутственными словами ребят поприветствовал директор колледжа, выпускник Мурманского музыкального училища Александр Васильев.
Мероприятие прошло в творческой и праздничной обстановке. Учащиеся исполнили гимн всех студентов - «Gaudeamus».Студенты старших курсов подготовили музыкальные подарки и присоединились к поздравлениям, а первокурсники прошли обряд «посвящения в студенты», приняли «Клятву первокурсника» и принесли присягу на «Верность высокому искусству» и профессии.
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