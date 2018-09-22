Первоочередные заботы межведомственной комиссии - подготовка к зиме, начало отопительного сезона

В администрации ЗАТО г.Североморск под председательством главы муниципалитета Владимира Евменькова прошло первое заседание межведомственной комиссии. Она была создана недавно для контроля за сферой жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний нашего ЗАТО.

- В муниципалитете было несколько проблемных моментов, связанных со сферой ЖКХ. Мы решали их совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими предприятиями. К тому же, подобная комиссия действовала с июля этого года, когда шла подготовка к отопительному сезону. Такой подход оправдан, поскольку многие вопросы на комиссии удалось решить оперативно. Этот координирующий орган создан для того, чтобы ресурсоснабжающие предприятия, управляющие организации и власть города слышали друг друга, - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

В повестку первого заседания комиссии были внесены такие вопросы, как подготовка к зиме, начало отопительного сезона, регулировка теплопотребления и появление на рынке новых управляющих компаний. В планах не только обсудить все заявленные темы, но и обозначить конкретные задачи, которые требуют выполнения.

- То, что в Североморске организовали такую комиссию - это замечательно. Мы уже видели первые результаты, когда в ЗАТО обследовали дома по итогам перерасчётов. Полученные данные позволили впоследствии сделать выводы о том, как содержатся дома, какие вопросы есть по приборам учёта, потреблению ресурсов. Систематическая работа комиссии позволит держать ситуацию на контроле, - высказала своё мнение главный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова, которая так же приняла участие в заседании межведомственной комиссии.

График работы комиссии уже свёрстан. Заседания в администрации муниципалитета будут проводиться на постоянной основе, дважды в месяц.