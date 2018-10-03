«Первозданная Россия» покоряет сердца

Посмотреть на дикие уголки арктических регионов нашей необъятной Родины за месяц работы в Мурманске фотовыставки «Первозданная Россия» пришло более 7 тысяч человек. Экспозиция выставляется уже второй год подряд по инициативе и при поддержке Мурманского морского торгового порта и Сибирской угольной энергетической компании. В этом году было принято решение разместить фотовыставку в здании Морского вокзала.

За месяц работы «Первозданной России» выставку посетили не только мурманчане, которые приходили семьями, школьными классами, но и гости из других регионов и даже стран. Под впечатлением от увиденных снимков они делились своими эмоциями в книге отзывов на корейском, немецком, английском и китайском языках. Фотовыставка нашла восторженный отклик у северян, и гостей нашего города.

«Фотографии очень понравилась. Получили массу положительных эмоций. Переполняет гордость и счастье за красоту нашей Родины. Спасибо участникам и организаторам», - под таким впечатлением выходят гости после просмотра выставки.

Фотовыставка «Первозданная Россия» - часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, федеральных министерств природных ресурсов и культуры, Русского географического общества. В здании Морского вокзала областного центра выставка будет работать до 1 декабря. Свободный вход для всех желающих.