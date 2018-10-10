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Мурманская область. Арктика10.10.18 07:15

«Первозданная Россия» теперь в Мончегорске

Познакомиться с работами художников-натуралистов теперь могут жители Мончегорска – фотовыставка «Первозданная Россия-2017» открылась в Мончегорском городском центре культуры. Совершить целое путешествие по диким уголкам заповедников и увидеть своими глазами «Первозданную Россию» стало возможным для жителей Мурманской области благодаря содействию Мурманского морского торгового порта и Сибирской угольной энергетической компании.

После того, как в прошлом году выставка покорила сердца гостей и жителей столицы Кольского Заполярья, руководство АО «ММТП» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области приняло решение организовать работу экспозиции в муниципалитетах. Так «Первозданная Россия» уже побывала в Североморске и теперь отправилась в Мончегорск. Все 113 работ расположились в Выставочном зале Городского центра культуры Мончегорска и будут доступны для любого желающего весь октябрь.

Напомним, что фотовыставка «Первозданная Россия - 2018» с новыми работами фотохудожников открыта в здании Морского вокзала Мурманска. Отличительной особенностью выставки этого года является ее тематика – природа арктических регионов нашей необъятной Родины.

 

 

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