Первую школу ждёт большой ремонт

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил школу № 1. Поводом для визита послужил предстоящий ремонт образовательного учреждения, который начнется уже в июле этого года.

– Школа № 1 была построена в 1935 году и сегодня, конечно, необходимо привести ее в надлежащее состояние, соответствующее современным требованиям, – рассказал Андрей Сысоев. – Важно отметить, что, несмотря на значительные объемы работ, здание сохранит свой узнаваемый облик.

Планируется выполнение работ по ремонту систем вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, поверхностного водоотвода, а также крыши, фасада здания с заменой оконных блоков. Запланированы работы по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов школы, обновление внутренних помещений.

Учитывая значительные объемы работ, с 1 июля 2020 года образовательная деятельность в учреждении будет приостановлена сроком на два года.

– Все дети будут учиться в близлежащих школах – № 43 и 53, а также в прогимназии № 40. Очень важно, что учеников будут переводить целыми классами, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова. – Педагогическому коллективу также предложено перейти вместе со своими учениками.