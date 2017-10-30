Первые фотографии затонувшего вертолёта Ми-8 появились в Интернете

Во Всемирной сети появилась фотография, на которой изображены обломки вертолёта Ми-8, который потерпел крушение рядом со Шпицбергеном. Снимок был опубликован скандинавским агентством «NTB scanpix».

Напомним, российский вертолёт пропал 26 октября, а 29 октября его обломки были найдены на дне моря. На борту Ми-8 находились восемь человек, никто из них не выжил. Однако тела погибших до сих пор не найдены.

Спасатели МЧС РФ готовятся поднять вертолёт со дна.