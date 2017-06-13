Первые итоги ЕГЭ-2017: в Мурманской области три выпускника получили высший балл

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила обработку результатов первых ЕГЭ 2017 года: по информатике, географии.

«Благодаря широкомасштабному внедрению технологии сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, впервые за время проведения единого госэкзамена нам удалось существенно сократить сроки проверки экзаменационных работ», – отметил глава Рособрнадзора.

Решением государственной экзаменационной комиссии Мурманской области 9 июня утверждены результаты единого государственного экзамена по географии и информатике в основной период. Напомним, 29 мая в ЕГЭ по географии основного периода приняли участие 78 человек, экзамен по информатике сдавали 492 участника.

«В этом году увеличилось число участников экзамена по информатике, его сдавал каждый 6 выпускник. Результаты ЕГЭ по информатике продемонстрировали увеличение числа выпускников, которые успешно справились с экзаменом. Почти в два раза увеличилась доля высокобалльнных работ. Каждый 5 сдававший экзамен получил от 80 и более баллов. Увеличилось и число стобалльников. В 2016 году в Мурманской области один участник получил максимальный балл за этот экзамен, в 2017 – три выпускника. Среди выпускников, получивших сто баллов за ЕГЭ по информатике, Федорова Дарья, выпускница МБОУ г.Мурманск СОШ № 36, Шлапко Андрей, выпускник МБОУ Мурманского академического лицея и Храмцов Денис, выпускник МБОУ г.Мурманск гимназии № 10», – прокомментировала полученные результаты министр образования и науки Наталия Карпенко.

Официальное ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе. Узнать свои результаты участники могут также на региональном портале государственных услуг (51gosuslugi.ru) или на официальном информационном портале ЕГЭ (check.ege.edu.ru).

Подать апелляцию в конфликтную комиссию Мурманской области о несогласии с выставленными баллами можно до 14 июня 2017 года в месте официального ознакомления с результатами ЕГЭ.